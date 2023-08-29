Описание

Пришло время вам использовать свой творческий потенциал и опыт для создания потрясающего контента для вашей онлайн-игры без хлопот, связанных с наймом кого-то еще для этого. DJ Story™ поможет вам создать красивые сцены, перехитрить врагов и героев, а также создать уникальную историю, которую игроки просто не смогут игнорировать!





Герой — цифровой ди-джей, который своей музыкой должен спасти мир от злых инопланетян. Цифровой ди-джей обладает особой силой, которая действует как путешествие во времени, а также возвращает его в прошлое каждый раз, когда он умирает.





Играйте за героя и исследуйте новый мир музыки в различных сложных условиях. Исследуйте разные жанры музыки и найдите свои любимые. Играйте со звуковыми эффектами, саундтреками и созданными вами песнями. Откройте для себя новые звуки и плейлисты, которые вдохновят вас на следующее выступление.