Описание

Give me a Sun (18+) - Развиваясь в альтернативном фэнтезийном мире, где неожиданно главная героиня встречает своего двойника, который оказывается больше, чем просто ее двойник, она также оказывается втянутой в неурядицы волшебного общества, живущего в этом мире. Отчаянно нуждаясь в помощи и защите, она решает остаться в этом обществе, пока не найдет способ вернуться домой.





Игровой опыт для взрослой аудитории с интересными персонажами и насыщенной историей, которая держит вас в напряжении. Это не просто история, в ней есть тайна и интрига. Это намного больше стоит вашего времени и денег, чем простые визуальные романы, которые сегодня есть на рынке.