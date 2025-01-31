Версия:
7.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Вчера, 13:06
Возраст:
Требуется места:
≈ 740 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7 877
Описание
Give me a Sun (18+) - Развиваясь в альтернативном фэнтезийном мире, где неожиданно главная героиня встречает своего двойника, который оказывается больше, чем просто ее двойник, она также оказывается втянутой в неурядицы волшебного общества, живущего в этом мире. Отчаянно нуждаясь в помощи и защите, она решает остаться в этом обществе, пока не найдет способ вернуться домой.
Игровой опыт для взрослой аудитории с интересными персонажами и насыщенной историей, которая держит вас в напряжении. Это не просто история, в ней есть тайна и интрига. Это намного больше стоит вашего времени и денег, чем простые визуальные романы, которые сегодня есть на рынке.
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