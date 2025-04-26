Значительное количество игр для взрослых рассчитано на юную аудиторию, что не всегда подходило для взрослых. Однако сейчас рынок окончательно меняется и игры для взрослых создаются специально.
Crimson Veil — одна из таких новых игр, которая может подарить увлекательный опыт всем членам целевой группы. Еще раз испытать ролевую игру, но на этот раз во взрослой обстановке! В Crimson Veil выберите класс своего персонажа и свободно повышайте уровень, встречая по пути других игроков. Начните свое приключение сегодня!
v5.6.1
🧛♂️ Контент: – Добавлены 2 новых контракта для вампирского маршрута ("Дочь Дарквуда" и "Тени Камня и Крови")
– Лиора теперь доступна как напарник
– Добавлены Кровавые Томы для обучения членов команды новым кровавым навыкам
– Навыки "Укус" теперь относятся к типу "Поглощение", а не "Физический"
⚔️ Боевая система: – Обновлён шрифт текста в бою
– Теперь отображается эффективность типов в боях
– В маршруте вампира добавлено умение "Сдаться"
🐾 Питомцы: – Добавлены новые навыки и усиления характеристик для различных питомцев
🖼️ Галерея: – Добавлено 8 новых изображений (итого 162)
🐛 Исправления: – Мелкие багфиксы и дополнения в комнате разработчика
Скачать Crimson Veil (18+) v5.6.1 MOD APK
Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.