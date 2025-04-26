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Crimson Veil (18+)

Crimson Veil (18+) 5.6.1

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Версия:
5.6.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 07:48
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 460 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
12 660
Скриншоты
Описание

Значительное количество игр для взрослых рассчитано на юную аудиторию, что не всегда подходило для взрослых. Однако сейчас рынок окончательно меняется и игры для взрослых создаются специально.


Crimson Veil — одна из таких новых игр, которая может подарить увлекательный опыт всем членам целевой группы. Еще раз испытать ролевую игру, но на этот раз во взрослой обстановке! В Crimson Veil выберите класс своего персонажа и свободно повышайте уровень, встречая по пути других игроков. Начните свое приключение сегодня!


Информация о модах

v5.6.1

🧛‍♂️ Контент: – Добавлены 2 новых контракта для вампирского маршрута ("Дочь Дарквуда" и "Тени Камня и Крови")
Лиора теперь доступна как напарник
– Добавлены Кровавые Томы для обучения членов команды новым кровавым навыкам
– Навыки "Укус" теперь относятся к типу "Поглощение", а не "Физический"

⚔️ Боевая система: – Обновлён шрифт текста в бою
– Теперь отображается эффективность типов в боях
– В маршруте вампира добавлено умение "Сдаться"

🐾 Питомцы: – Добавлены новые навыки и усиления характеристик для различных питомцев

🖼️ Галерея: – Добавлено 8 новых изображений (итого 162)

🐛 Исправления: – Мелкие багфиксы и дополнения в комнате разработчика

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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