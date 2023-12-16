Tribulations of a Mage (18+) 0.15.0
Пройдите через испытания, чтобы вернуть украденную душу
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.15.0
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 20:06
Возраст:
Требуется места:
≈ 699 Мб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
4
Комментарии:
0
Просмотров:
7 325
Игра Tribulations of a Mage предоставляет игрокам возможность взять на себя роль Томаса, мага, и вместе с ним отправиться в увлекательное приключение. В этой игре, вероятно, игрокам предстоит пройти через множество трибуляций и испытаний, чтобы вернуть украденную душу. Возможно, придется использовать магические способности и решать головоломки, чтобы достичь этой цели.
Сюжетные игры подобного рода часто увлекают игроков своей захватывающей историей и возможностью влиять на развитие событий. Управление персонажем и решение задач становятся ключевыми элементами в достижении целей игры.
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