Neko Paradise — это визуальная новелла из категории, предназначенной для геймеров-переростков. Геймерам предлагается история о юноше, который однажды отправился в море с отцом на рыбалку. Разразившийся шторм перевернул корабль, из-за чего главный герой через некоторое время оказался на неизвестном острове. Здесь, к своему удивлению, он обнаружил, что он не один, и со временем начал говорить с другими людьми.





Neko Paradise — это интерактивная история, в которой игроки встретятся со знакомыми персонажами, а также с новыми, по мере прохождения захватывающего повествования, наполненного напряжением, интригами, романтикой и душевной болью. Он написан профессиональными писателями и полностью проиллюстрирован талантливыми художниками.