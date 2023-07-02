Neko Paradise (18+) 0.20
Версия:
0.20
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 15:40
Возраст:
Требуется места:
≈ 662 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
35 879
Neko Paradise — это визуальная новелла из категории, предназначенной для геймеров-переростков. Геймерам предлагается история о юноше, который однажды отправился в море с отцом на рыбалку. Разразившийся шторм перевернул корабль, из-за чего главный герой через некоторое время оказался на неизвестном острове. Здесь, к своему удивлению, он обнаружил, что он не один, и со временем начал говорить с другими людьми.
Neko Paradise — это интерактивная история, в которой игроки встретятся со знакомыми персонажами, а также с новыми, по мере прохождения захватывающего повествования, наполненного напряжением, интригами, романтикой и душевной болью. Он написан профессиональными писателями и полностью проиллюстрирован талантливыми художниками.
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