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Nothing is Forever (18+)

Nothing is Forever (18+) v0.7.3

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2
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Версия:
0.7.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 18:06
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 2 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
15 841
Описание

Nothing is Forever (18+) - От романтики до драмы, «Ничто не вечно» исследует, что происходит, когда что-то внезапно меняется, и как мы справляемся с этим наилучшим из известных нам способов. Проживите историю обычного парня, который борется с психологическим заболеванием, которое влияет на его поведение и лишает его будущего. Поможешь ему?


Главный герой когда-то был блестящим студентом, который был в одном шаге от работы своей мечты. Но болезнь на корню разрушила все. Теперь он не более чем грустный развалина, которому приходится справляться с бытовыми и социальными проблемами с благосклонным финалом.


Лишь немногие знают, как пережить трагедию, но их советы мало помогают; их поддержка слишком жесткая. Ему нужен кто-то, кто его поймет, кто-то, кто выслушает его проблемы без осуждения. Ему нужен кто-то, кто поможет ему продолжать жить, несмотря на все, что с ним случилось. Однако он понимает, что единственный человек, который может ему помочь, — это он сам, поэтому он должен найти внутреннюю силу, чтобы выжить и продолжать жить своей жизнью.


Информация о модах

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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