Описание

Nothing is Forever (18+) - От романтики до драмы, «Ничто не вечно» исследует, что происходит, когда что-то внезапно меняется, и как мы справляемся с этим наилучшим из известных нам способов. Проживите историю обычного парня, который борется с психологическим заболеванием, которое влияет на его поведение и лишает его будущего. Поможешь ему?





Главный герой когда-то был блестящим студентом, который был в одном шаге от работы своей мечты. Но болезнь на корню разрушила все. Теперь он не более чем грустный развалина, которому приходится справляться с бытовыми и социальными проблемами с благосклонным финалом.





Лишь немногие знают, как пережить трагедию, но их советы мало помогают; их поддержка слишком жесткая. Ему нужен кто-то, кто его поймет, кто-то, кто выслушает его проблемы без осуждения. Ему нужен кто-то, кто поможет ему продолжать жить, несмотря на все, что с ним случилось. Однако он понимает, что единственный человек, который может ему помочь, — это он сам, поэтому он должен найти внутреннюю силу, чтобы выжить и продолжать жить своей жизнью.