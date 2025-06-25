Nothing is Forever (18+) - От романтики до драмы, «Ничто не вечно» исследует, что происходит, когда что-то внезапно меняется, и как мы справляемся с этим наилучшим из известных нам способов. Проживите историю обычного парня, который борется с психологическим заболеванием, которое влияет на его поведение и лишает его будущего. Поможешь ему?
Главный герой когда-то был блестящим студентом, который был в одном шаге от работы своей мечты. Но болезнь на корню разрушила все. Теперь он не более чем грустный развалина, которому приходится справляться с бытовыми и социальными проблемами с благосклонным финалом.
Лишь немногие знают, как пережить трагедию, но их советы мало помогают; их поддержка слишком жесткая. Ему нужен кто-то, кто его поймет, кто-то, кто выслушает его проблемы без осуждения. Ему нужен кто-то, кто поможет ему продолжать жить, несмотря на все, что с ним случилось. Однако он понимает, что единственный человек, который может ему помочь, — это он сам, поэтому он должен найти внутреннюю силу, чтобы выжить и продолжать жить своей жизнью.
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.