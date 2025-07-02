Confined with Goddesses (18+) - Смойте шум и повседневный стресс в этом рисованном визуальном романе в стиле хентай, действие которого происходит в футуристическом мире. Это сказка о войне и любви, о том, как люди трансформируются, чтобы выжить. Исследуйте мир магии, фантазии и интриг!
Глаза мира обращены на Богинь, но не по правильным причинам. Эти женщины с экстремальными мутациями воплощают неведомые желания человечества, а также его тьму. Романтика и наука объединяются, чтобы создать мифологию, в которой технологии используются для исследования древних первобытных желаний; Графика и игровой процесс в стиле хентай включают в себя элементы RPG, которые позволяют игрокам развивать своих персонажей!
Остерегайтесь «богинь», которые были заключены в клетку и испорчены обществом... Еще одна игра на выживание начинается, когда вы входите в таинственное подземелье королевы.
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