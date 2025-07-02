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Confined with Goddesses (18+)

Confined with Goddesses (18+) v1.0

53
19
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Версия:
1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 14:22
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 435 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
108 724
Описание

Confined with Goddesses (18+) - Смойте шум и повседневный стресс в этом рисованном визуальном романе в стиле хентай, действие которого происходит в футуристическом мире. Это сказка о войне и любви, о том, как люди трансформируются, чтобы выжить. Исследуйте мир магии, фантазии и интриг!


Глаза мира обращены на Богинь, но не по правильным причинам. Эти женщины с экстремальными мутациями воплощают неведомые желания человечества, а также его тьму. Романтика и наука объединяются, чтобы создать мифологию, в которой технологии используются для исследования древних первобытных желаний; Графика и игровой процесс в стиле хентай включают в себя элементы RPG, которые позволяют игрокам развивать своих персонажей!


Остерегайтесь «богинь», которые были заключены в клетку и испорчены обществом... Еще одна игра на выживание начинается, когда вы входите в таинственное подземелье королевы.


Информация о модах

Полная версия

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Confined with Goddesses (18+)


Комментарии (3)
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Чювак
Чювак 1 апреля 2024 11:52
Баг с кухней не пофикшен
+3
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Челдовек
Челдовек 25 ноября 2023 13:01
Обновите версию если это возможно.
+1
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Анонимус.
Анонимус. 1 июня 2023 19:27
Обновите версию и если возможно можете скидывать версии этой игры с патреона.
+11
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