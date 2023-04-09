Версия:
Ch.5.10
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 12:55
Возраст:
Требуется места:
≈ 1.6 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
62 873
Описание
Project Myriam - Life and Explorations (18+) - приготовьтесь принять участие в захватывающей интерактивной визуальной новелле для взрослых. Вы живете жизнью, полной захватывающих историй и приключений. Project Myriam предлагает вам захватывающую возможность исследовать жизнь необычных персонажей, где им предстоит раскрыть свои личные трудности в новом городе, а также найти любовь и дружбу на этом пути.
Вам понравится знакомство с персонажами, которые ждут вас в Project Myriam. Все они уникальны по-своему, каждый со своими желаниями и характерами. Присоединяйтесь к Мириам и отправляйтесь в путешествие, где она откроет себя!
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