Описание

Motherless (18+) - найдите свою мать в новой противоречивой игре.





Поиск матерей - старых или новых. Эта тема поднимет брови у многих и кажется довольно спорной. Нам было интересно, как главный герой этой истории найдет свою мать, а также что произойдет в конце игры.





В мире, где технологии развиваются и быстро растут, история о поиске своей биологической матери весьма актуальна и интересна для игроков, достигших совершеннолетия (18+). Мы знаем, что играть в игры с такими противоречивыми темами непросто, но попробовать стоит — хотя бы для того, чтобы узнать, что думают другие люди.