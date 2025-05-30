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Motherless (18+)

Motherless (18+) 0.24.1.1

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Версия:
0.24.1.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:58
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 766 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
23 544
Скриншоты
Описание

Motherless (18+) - найдите свою мать в новой противоречивой игре.


Поиск матерей - старых или новых. Эта тема поднимет брови у многих и кажется довольно спорной. Нам было интересно, как главный герой этой истории найдет свою мать, а также что произойдет в конце игры.


В мире, где технологии развиваются и быстро растут, история о поиске своей биологической матери весьма актуальна и интересна для игроков, достигших совершеннолетия (18+). Мы знаем, что играть в игры с такими противоречивыми темами непросто, но попробовать стоит — хотя бы для того, чтобы узнать, что думают другие люди.


Информация о модах

VACATION SPECIAL
В первой части «Vacation Special» наши любимые девушки готовятся к незабываемой поездке на таинственный Карибский остров. Атмосфера наполнена волнением, бикини, флиртом, напряжением… и, конечно, обилием загара под солнцем.

– 736 рендеров
– 35 видео
– Просмотр путей (Path Viewer)
– Ползунок громкости голосов работает только в «Vacation Special». Хотите ни одной замирающей нотки не пропустить? Добавьте громкость!

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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