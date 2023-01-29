Hail Dicktator (18+) 0.68.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.68.1
Категория:
Обновлено:
Вчера, 19:35
Возраст:
Требуется места:
≈ 1.8 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
42 557
Hail Dicktator (18+) - Создайте свою тропическую курортную империю! Создавайте собственные здания, пляжи, животных и многое другое, чтобы развить свои творческие способности и завоевать мир в этом высоко оцененном симуляторе. Играйте по-новому! Теперь создайте свой курорт в дополненной реальности на своем планшете или телефоне, чтобы получить захватывающий опыт, недоступный где-либо еще.
Игра 18+ полна черного, сатирического юмора и Шуток про твой возраст. Правильно! Вы можете стать следующим менеджером тропического курорта. Главный герой поможет вам выполнить набор миссий, которые отправят вас в прошлое, чтобы испытать курорт в разные периоды времени и узнать много нового о себе по пути.
Информация о модах
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