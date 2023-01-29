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Hail Dicktator (18+)

Hail Dicktator (18+) 0.68.1

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.68.1
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.8 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
42 557

Hail Dicktator (18+) - Создайте свою тропическую курортную империю! Создавайте собственные здания, пляжи, животных и многое другое, чтобы развить свои творческие способности и завоевать мир в этом высоко оцененном симуляторе. Играйте по-новому! Теперь создайте свой курорт в дополненной реальности на своем планшете или телефоне, чтобы получить захватывающий опыт, недоступный где-либо еще.


Игра 18+ полна черного, сатирического юмора и Шуток про твой возраст. Правильно! Вы можете стать следующим менеджером тропического курорта. Главный герой поможет вам выполнить набор миссий, которые отправят вас в прошлое, чтобы испытать курорт в разные периоды времени и узнать много нового о себе по пути.


Скриншоты

Информация о модах

полная версия

Скачать Hail Dicktator (18+) 0.68.1 взлом

Скачать Hail Dicktator (18+) 1.8 Гб Ссылка 2 1.8 Гб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Hail Dicktator (18+)


Комментарии (1)
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Like 29 января 2023 00:13
0461 нет Русского
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