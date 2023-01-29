Hail Dicktator (18+) - Создайте свою тропическую курортную империю! Создавайте собственные здания, пляжи, животных и многое другое, чтобы развить свои творческие способности и завоевать мир в этом высоко оцененном симуляторе. Играйте по-новому! Теперь создайте свой курорт в дополненной реальности на своем планшете или телефоне, чтобы получить захватывающий опыт, недоступный где-либо еще.



Игра 18+ полна черного, сатирического юмора и Шуток про твой возраст. Правильно! Вы можете стать следующим менеджером тропического курорта. Главный герой поможет вам выполнить набор миссий, которые отправят вас в прошлое, чтобы испытать курорт в разные периоды времени и узнать много нового о себе по пути.