Between Worlds (18+) - добавьте в свою игру торжественную атмосферу с потрясающими визуальными эффектами. Between Worlds — проект с очень достойной работой автора над визуальной составляющей игры. Порадует и сюжет, который богат на события, приключения, любовные связи и выборы, которые в итоге приведут главного героя в один из возможных для него финалов.





Заставьте ваших игроков подумать, что бы они сделали на их месте. Вы бы приняли другие решения, если бы были на их месте? Между мирами давайте создавать главных героев мужского и женского пола, которые имеют разные личности и истории, чтобы каждый мог почувствовать себя частью чего-то особенного, даже если он не играет это сам.





Привлечь аудиторию убедительными визуальными эффектами. Благодаря потрясающей графике и превосходным звуковым эффектам, Between Worlds предлагает развлекательный опыт, который держит игроков в напряжении. Захватывающая история завершается эпическим финалом, который заставит игроков просить продолжения!