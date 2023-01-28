Grandmas House (18+) - возможно, вы никогда не пробовали откровенные игры, но попробуйте Бабушкин дом. Являетесь ли вы подростком в отношениях со своими родителями, супружеской парой с детьми или просто тем, кто хочет разнообразить свою жизнь, вам понравится эта игра!





Главный герой возвращается из колледжа в свой семейный дом только для того, чтобы обнаружить, что дом его родителей превратился в город-призрак, а его родственники и друзья уехали без него. Единственный выход главного героя — углубиться в свое прошлое. Раскрытие темных тайн его семьи приведет главного героя в приключение, которое он никогда не мог себе представить.





Вы все еще можете раскрыть темные секреты своей семьи и пережить собственную историю совершеннолетия! Но не забывайте о безопасности во время игры! Установите настройки с низким уровнем воздействия и исследуйте свою непослушную сторону, играя с осторожностью!