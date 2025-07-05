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Where it all began (18+)

Where it all began (18+) vCh. 4

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Версия:
Ch. 4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:26
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 683 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6 183
Описание

Where it all began (18+) - Невероятные сюжетные линии, сильные эмоции и сцены, которые обязательно вас развлекут. Создавайте визуальные романы с увлекательными историями и уникальными персонажами, с которыми вы можете отправиться в собственные приключения!


Расширяйте свою аудиторию и заставляйте их возвращаться снова и снова с нашим широким разнообразием персонажей, контента и бесплатной модели. Вам не нужно ничего покупать. Проживите историю молодого человека, который переживает трудные времена. Вы узнаете, как с ним плохо обращались и как ему нужно изменить свою жизнь.


Информация о модах

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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