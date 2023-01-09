Mystic Valley (18+) 0.20.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.20.0
Категория:
Обновлено:
Вчера, 19:38
Возраст:
Требуется места:
≈ 790 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
10 643
Сегодня мы поговорим о самом ожидаемом проекте этого лета. Осталось всего несколько месяцев, и мы хотели бы рассказать вам о Mystic Valley.
Mystic Valley — амбициозный проект! Это самостоятельная постановка с увлекательным сюжетом и глубоким геймплеем, который не оставит вас равнодушным. Игра предназначена для взрослых, особенно для геймеров, которые любят аниме-предвзятость в дизайне и сеттинге, а также механику песочницы с явным содержанием. Здесь достаточно увлекательных моментов, чтобы порадовать поклонников этой категории. Будем ждать выхода Mystic Valley — ведь это доставит нам еще больше удовольствия!
Информация о модах
Полная версия
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Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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