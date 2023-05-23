Taimanini RPGX (+18) (Мод, Один удар) - лучшая ролевая игра по подземельям для взрослых!





Познакомьтесь с Тайманини, горячим, сексуальным и самым опасным миром существ из когда-либо созданных. Неизвестная сила угрожает вам неизвестной силой. Но не бойтесь! У вас есть все, чтобы спасти мир. Исследуйте подземелья с друзьями и сражайтесь с сексуальными девушками; найти потенциальных партнеров; Свяжитесь с другими интригующими персонажами; Победи врага, пока он не уничтожил весь мир!





Сразитесь с новыми и могущественными врагами в одиночном или кооперативном многопользовательском режиме. Уничтожайте монстров, исследуйте локации и находите легендарное снаряжение, дающее вам невероятные способности.