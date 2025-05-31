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The Neverwhere Tales (18+)

The Neverwhere Tales (18+) 0.6.0.1

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Версия:
0.6.0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 14:10
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.3 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7 722
Скриншоты
Описание

The Neverwhere Tales (18+) - Только взрослые игроки 18+ могут войти в этот волшебный мир, вселенную, полную тайн и фантастических существ! Главный герой начинает приключение в Neverwhere Tales, но не только это! Во что вы сейчас вляпаетесь? Вас ждет так много секретов! Присоединяйтесь к нам и получите волшебный фэнтезийный опыт!


Neverwhere Tales — уникальный проект с откровенным контентом и разнообразными персонажами. Вы достаточно смелы, чтобы войти? Присоединяйтесь к нам сейчас и начните свое путешествие посреди волшебства!


Информация о модах

Полная версия

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Скачать The Neverwhere Tales (18+) v0.6.0.1 MOD APK

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Скачать The Neverwhere Tales (18+) 1.3 Гб Ссылка 2 1.3 Гб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о The Neverwhere Tales (18+)


Комментарии (2)
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Еж
Еж 24 мая 2024 19:58
Crash, Увы , Русского нет, на момент мая 24 года, также перевода нигде не нашел.
+1
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Crash
Crash 3 сентября 2023 04:59
Она ж не на русском, или я не то скачал?
0
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