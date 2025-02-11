Описание

Solvalley School (18+) - Алекс - ученик школы Солвалли, который оказывается в неловкой ситуации. Он стремится улучшить свою жизнь, учась хорошо, занимаясь спортом и работая, чтобы обеспечить себя и свою семью. Вместе с этим, он сталкивается с различными персонажами в своей школе, каждый из которых имеет свою историю и задачи, с которыми Алекс может помочь.





Игра развивается в формате смены дня и ночи, где Алекс должен распланировать свое время и решить, какие задачи выполнить в определенный период. Через взаимодействие с разными персонажами, Алекс узнает больше о себе и других, строит дружбы и возможно даже романтические отношения.





Цель игры не только трахнуть как можно больше девушек, но и развиться как личность, научиться взаимодействовать с окружающими, достичь успеха в учебе и спорте, а также помочь другим персонажам в их личных проблемах и стремлениях. Игра призывает игроков размышлять о ценности взаимоотношений, эмоциональной поддержки и развитии личности, создавая атмосферу понимания и сопереживания.