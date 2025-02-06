Описание

Leaving DNA (18+) - Визуально привлекательное повествование о путешествии во времени с главным героем, движимым убеждениями. Выступайте против преступности и коррупции в своем городе, поддерживая местного артиста.





История главного героя о преодолении трудностей молодости и амбициозности в стремлении к справедливости. Он переживает трудные времена, пытаясь изменить свой испорченный мир, но он делает это со страстью и преданностью делу.





По мере того, как главный герой продвигается вперед, вы будете увлечены путешествием по этим невозможным историям вместе с ним и всеми персонажами, которых он встречает на своем пути. Они могут быть несовершенными, но они трудолюбивы и решительны, потому что хотят изменить ситуацию по-своему.