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Gunpowder Cocktail (18+)

Gunpowder Cocktail (18+) 0.7.0

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Версия:
0.7.0
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 633 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
10 533
Скриншоты
Описание

Gunpowder Cocktail (18+) - Главный герой собирается вернуться домой из страшного путешествия, но в процессе его прохождения он знакомится с девушкой. И, проговорив с ней несколько часов, он понимает, что именно она может помочь ему начать все сначала. Все ждут его возвращения с распростертыми объятиями, но вместо этого он пытается найти предлог, чтобы остаться с ней в этом городе. Теперь они вместе проходят через это и пыфтаются понять, как им начать жить заново.


«Пороховом коктейле» вы начнете с нескольких напитков и дойдете до 16 различных коктейлей. Игра позволяет вам включить кран, посмотреть, как игра разыгрывается, и повеселиться. В этой игре по приготовлению коктейлей вы быстро почувствуете себя опытным барменом. Просто нажимайте на значки напитков, чтобы выбрать каждый ингредиент, и смотрите, как готовится ваш коктейль!


Информация о модах

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Скачать Gunpowder Cocktail (18+) 633 Мб Ссылка 2 633 Мб
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