Описание

Gunpowder Cocktail (18+) - Главный герой собирается вернуться домой из страшного путешествия, но в процессе его прохождения он знакомится с девушкой. И, проговорив с ней несколько часов, он понимает, что именно она может помочь ему начать все сначала. Все ждут его возвращения с распростертыми объятиями, но вместо этого он пытается найти предлог, чтобы остаться с ней в этом городе. Теперь они вместе проходят через это и пыфтаются понять, как им начать жить заново.





«Пороховом коктейле» вы начнете с нескольких напитков и дойдете до 16 различных коктейлей. Игра позволяет вам включить кран, посмотреть, как игра разыгрывается, и повеселиться. В этой игре по приготовлению коктейлей вы быстро почувствуете себя опытным барменом. Просто нажимайте на значки напитков, чтобы выбрать каждый ингредиент, и смотрите, как готовится ваш коктейль!