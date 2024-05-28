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Eternum (18+)

Eternum (18+) 0.8.5

107
15
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Версия:
0.8.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.9 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
122 368
Скриншоты
Описание

Eternum — игра с отличным сюжетом, подходящая для взрослых. Главный герой переезжает в большой город, где начинает учебу в университете. Но его внимание очень быстро переключается на популярную MMORPG, в которую благодаря технологиям могут играть все. Ваше новогоднее решение поиграть в игру? Этернум ждет вас!


Забудьте о сложных ролевых играх, которые отнимают много времени и сил. Главный герой этой игры подарит вам увлекательную историю, незабываемые приключения и невероятную графику. Все это без особых усилий с вашей стороны! Eternum идеально подходит для тех, кто ищет отличный сюжет, темы для взрослых и множество инновационных функций. Игра отправит вас в незабываемое путешествие с беспрецедентной графикой.


Информация о модах

Полная версия


MOD

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 Теги темы: Встроенный кэш

Скачать Eternum (18+) v0.8.5 MOD APK

Скачать Eternum (18+) 1.9 Гб Ссылка 2 1.9 Гб MOD 1.9 Гб MOD (Ссылка 2) 1.9 Гб Mod [TG] 1.9 Гб
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Старые версии Eternum (18+)
Version 0.7.5 Version 0.8.0 Version TG 0.8.0


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Eternum (18+)


Комментарии (41)
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ggs
ggs 17 января 2025 15:46
Ronny, ну когда в последний раз скачивал русского не было,сейчас же хз
0
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GLLensifal
GLLensifal Администраторы 14 января 2025 20:38
Ronny, У данной игры должен быть перевод
0
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Ronny
Ronny 14 января 2025 19:58
ggs, поскольку тебе никто не ответил,ты скорее всего сам скачал чтобы проверить,если так то подскажи пожалуйста есть ли все таки перевод на русский? Уже с десятков сайтов скачивал и нигде нету
0
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ggs
ggs 25 декабря 2024 21:51
На рашен транслейт есть?
0
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ааа666
ааа666 20 ноября 2024 03:22
Porny, гандон зачем спойлерить
+1
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Lensifal
Lensifal Администраторы 2 ноября 2024 18:19
Skaz1i, Не можем уверенно сказать, в каких-то версиях есть, а в каких-то нет
0
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Skaz1i
Skaz1i 2 ноября 2024 17:41
Перевод на русский присутствует?
0
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Porny
Porny 20 октября 2024 09:25
0.7.5, это уже с продолжением после того как застрелили главного персонажа?
-7
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Лоли
Лоли 22 июня 2024 17:57
На русском?
0
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Люциус
Люциус 28 мая 2024 21:22
Люди, хелп, что делать если я до этого игру прошёл, как мне перенести сохранения?NovSergeS, ты решил эту проблему?
+1
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