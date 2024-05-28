Версия:
0.8.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 00:58
Возраст:
Требуется места:
≈ 1.9 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
122 368
Описание
Eternum — игра с отличным сюжетом, подходящая для взрослых. Главный герой переезжает в большой город, где начинает учебу в университете. Но его внимание очень быстро переключается на популярную MMORPG, в которую благодаря технологиям могут играть все. Ваше новогоднее решение поиграть в игру? Этернум ждет вас!
Забудьте о сложных ролевых играх, которые отнимают много времени и сил. Главный герой этой игры подарит вам увлекательную историю, незабываемые приключения и невероятную графику. Все это без особых усилий с вашей стороны! Eternum идеально подходит для тех, кто ищет отличный сюжет, темы для взрослых и множество инновационных функций. Игра отправит вас в незабываемое путешествие с беспрецедентной графикой.
Информация о модах
Полная версия
MOD
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