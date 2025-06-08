Описание

DropOut Saga (18+) - Прочтите увлекательную историю в революционно новом игровом жанре. Вы представитель мафии, который хотел выйти из организации по состоянию здоровья. Только не пиши заявление. Чтобы получить свободу, нужно предложить что-то действительно стоящее. План рождается быстро.





А благодаря планированию можно прожить достойную жизнь и не беспокоиться о будущем своей семьи. Но свобода не дается легко! Вам придется пройти через все риски и опасности на пути к вершине в этой интерактивной хорошо написанной истории с серьезной графикой и звуковыми эффектами. Не упустите шанс стать одним из первых, кто сможет ощутить этот невероятный новый игровой опыт с DropOut Saga прямо сейчас!