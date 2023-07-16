Описание

Amnesia (18+) - Это не игра, а краткосрочный проект. Игроку предстоит выполнить особую работу и несколько дней провести в больнице.

Действие происходит в ближайшем будущем, когда мир пережил экономический кризис и потерял доступ ко многим основным продуктам. Экономика медленно восстанавливается, но в то же время люди умирают без припасов и всегда оставляют деньги на свои последние дни. Так что нет запаса кислорода для больниц, еды для больных и прочего, что нужно для поддержания жизни.





В результате некоторые больницы полностью прекратили работу, а другие ежедневно сталкиваются с финансовыми проблемами. Существуют также универсальные правила, которые не позволяют лицам, достигшим совершеннолетия, работать на улице или даже оставаться в своих домах.