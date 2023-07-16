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Amnesia (18+)

Amnesia (18+) 0.100 Remaster

Встроенный кэш
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12
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Версия:
0.100 Remaster
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
63 445
Скриншоты
Описание

Amnesia (18+) - Это не игра, а краткосрочный проект. Игроку предстоит выполнить особую работу и несколько дней провести в больнице.

Действие происходит в ближайшем будущем, когда мир пережил экономический кризис и потерял доступ ко многим основным продуктам. Экономика медленно восстанавливается, но в то же время люди умирают без припасов и всегда оставляют деньги на свои последние дни. Так что нет запаса кислорода для больниц, еды для больных и прочего, что нужно для поддержания жизни.


В результате некоторые больницы полностью прекратили работу, а другие ежедневно сталкиваются с финансовыми проблемами. Существуют также универсальные правила, которые не позволяют лицам, достигшим совершеннолетия, работать на улице или даже оставаться в своих домах.


Информация о модах

Версия 0.100 Remaster:

Теперь игра будет доступна в едином формате — без дополнительных версий. Весь контент собран в одном клиенте.

Что сделано:

  • Реализован полноценный функционал дневника. Теперь он выглядит и работает как положено

  • Настроен календарь и расписания персонажей

  • Добавлены обои на телефон

  • Заменены кнопки на карте, при необходимости изменено их расположение и размер

  • STORY_Eva=5 — удалён лишний фон за телефоном

  • STORY_Rei=5 — заменена рамка

  • Добавлена кнопка для свободного перемещения: 1_fr_elena_reading

  • Проверена корректная смена времени суток после сцен

  • Добавлена и протестирована система достижений

  • Переработана рука ГГ, держащая телефон

  • Обновлено главное меню

  • Улучшены переходы во всех сценах FreeRoam до уровня 0

  • Множество мелких доработок для повышения общего качества грядущего обновления

  • Перевод на русский язык FreeRoam-сцен с Беллой в торговом центре

  • Перевод на русский язык FreeRoam-сцен с Перл в торговом центре

  • Перевод на русский язык FreeRoam-сцен с Дрю в торговом центре

Общий план работ:
– Заменить торговый центр на обновлённую локацию
– Обновить интерактивные кнопки для FreeRooms
– Добавить органичные ограничения для заблокированных FreeRooms
– Добавить в игру специальные рендеры
– Реализовать FreeRoom-сцены в примерочной и ванной с отображением игрока в зеркале
– Улучшить переходы во всех FreeRoam-сценах до уровня 1
– Добавить звуки и музыку во всех FreeRoam-сценах до уровня 1
– Заменить финальный кадр 1_fr_alex_tvwatching
– Заполнить раздел CREDITS
– Оптимизировать ресурсы и уменьшить размер сборки

План по локализации:
– Доработать и улучшить английский перевод
– Полный перевод игры на немецкий
– Полный перевод игры на французский
– Полный перевод игры на китайский
– Полный перевод игры на испанский

План по сценам:
– STORY_Elena=7 — отрендерить все анимации в новой локации
– STORY_Alex=6 — отрендерить все анимации в новой локации
– STORY_Alex=8 + STAR1 DOM маршрут — отрендерить все анимации в новой локации
– STORY_Alex=8 + STAR1 LOVE маршрут — отрендерить все анимации в новой локации
– Добавить недостающую сцену Kate_night
– Добавить недостающую сцену Alexandra_night

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 Теги темы: Встроенный кэш

Скачать Amnesia (18+) v0.100 Remaster MOD APK

Скачать Amnesia (18+) 1 Гб Ссылка 2 1 Гб
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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Amnesia (18+)


Комментарии (6)
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Вова
Вова В субботу в 05:37
Когда обновление будет?
+1
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Serg
Serg 22 августа 2024 13:29
Русский язык р 0.99а есть
0
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Серго
Серго 5 апреля 2024 18:09
Норм обновление, музыка поменялась😂
0
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Sirius
Sirius 25 июля 2023 08:18
Lensifal,
Thank you for responding. Thank you for responding as quickly as you could. Because the novel is very very interesting. When I walked through it for the first time. The story is very hooked.
0
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Lensifal
Lensifal Администраторы 16 июля 2023 20:52
Sirius,
Trying to fix it :(
0
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Sirius
Sirius 16 июля 2023 20:33
Game crash
9eavaq7

The game crashes at startup. And knocks out the error that the script is broken. Please fix it.
+1
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