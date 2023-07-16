Amnesia (18+) - Это не игра, а краткосрочный проект. Игроку предстоит выполнить особую работу и несколько дней провести в больнице.
Действие происходит в ближайшем будущем, когда мир пережил экономический кризис и потерял доступ ко многим основным продуктам. Экономика медленно восстанавливается, но в то же время люди умирают без припасов и всегда оставляют деньги на свои последние дни. Так что нет запаса кислорода для больниц, еды для больных и прочего, что нужно для поддержания жизни.
В результате некоторые больницы полностью прекратили работу, а другие ежедневно сталкиваются с финансовыми проблемами. Существуют также универсальные правила, которые не позволяют лицам, достигшим совершеннолетия, работать на улице или даже оставаться в своих домах.
Версия 0.100 Remaster:
Теперь игра будет доступна в едином формате — без дополнительных версий. Весь контент собран в одном клиенте.
Что сделано:
Реализован полноценный функционал дневника. Теперь он выглядит и работает как положено
Настроен календарь и расписания персонажей
Добавлены обои на телефон
Заменены кнопки на карте, при необходимости изменено их расположение и размер
STORY_Eva=5 — удалён лишний фон за телефоном
STORY_Rei=5 — заменена рамка
Добавлена кнопка для свободного перемещения: 1_fr_elena_reading
Проверена корректная смена времени суток после сцен
Добавлена и протестирована система достижений
Переработана рука ГГ, держащая телефон
Обновлено главное меню
Улучшены переходы во всех сценах FreeRoam до уровня 0
Множество мелких доработок для повышения общего качества грядущего обновления
Перевод на русский язык FreeRoam-сцен с Беллой в торговом центре
Перевод на русский язык FreeRoam-сцен с Перл в торговом центре
Перевод на русский язык FreeRoam-сцен с Дрю в торговом центре
Общий план работ:
– Заменить торговый центр на обновлённую локацию
– Обновить интерактивные кнопки для FreeRooms
– Добавить органичные ограничения для заблокированных FreeRooms
– Добавить в игру специальные рендеры
– Реализовать FreeRoom-сцены в примерочной и ванной с отображением игрока в зеркале
– Улучшить переходы во всех FreeRoam-сценах до уровня 1
– Добавить звуки и музыку во всех FreeRoam-сценах до уровня 1
– Заменить финальный кадр 1_fr_alex_tvwatching
– Заполнить раздел CREDITS
– Оптимизировать ресурсы и уменьшить размер сборки
План по локализации:
– Доработать и улучшить английский перевод
– Полный перевод игры на немецкий
– Полный перевод игры на французский
– Полный перевод игры на китайский
– Полный перевод игры на испанский
План по сценам:
– STORY_Elena=7 — отрендерить все анимации в новой локации
– STORY_Alex=6 — отрендерить все анимации в новой локации
– STORY_Alex=8 + STAR1 DOM маршрут — отрендерить все анимации в новой локации
– STORY_Alex=8 + STAR1 LOVE маршрут — отрендерить все анимации в новой локации
– Добавить недостающую сцену Kate_night
– Добавить недостающую сцену Alexandra_night
Скачать Amnesia (18+) v0.100 Remaster MOD APK
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer