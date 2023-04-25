Описание

HS Tutor (18+) - Как репетитор с высокими стандартами, вы хотели бы предоставить правдивый и точный урок, но вы не можете создавать контент самостоятельно. Как репетитор HS, вы понимаете это. Вы хотите помочь другим людям самим создавать учебники, чтобы они могли изучить их содержимое.





Вы устали писать учебники самостоятельно, поэтому решили использовать HS Tutor в качестве наставника по ИИ. Просто продвигайте имя своего бренда на нашей платформе, и всего через несколько минут вы получите забавный и симпатичный учебник, который понравится каждому. Как только он будет опубликован в Интернете, никто не сможет сказать, что это не ваша работа!