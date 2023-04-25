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HS Tutor (18+)

HS Tutor (18+) 0.18.0

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Версия:
0.18.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.6 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
37 638
Скриншоты
Описание

HS Tutor (18+) - Как репетитор с высокими стандартами, вы хотели бы предоставить правдивый и точный урок, но вы не можете создавать контент самостоятельно. Как репетитор HS, вы понимаете это. Вы хотите помочь другим людям самим создавать учебники, чтобы они могли изучить их содержимое.


Вы устали писать учебники самостоятельно, поэтому решили использовать HS Tutor в качестве наставника по ИИ. Просто продвигайте имя своего бренда на нашей платформе, и всего через несколько минут вы получите забавный и симпатичный учебник, который понравится каждому. Как только он будет опубликован в Интернете, никто не сможет сказать, что это не ваша работа!


Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: Встроенный кэш

Скачать HS Tutor (18+) v0.18.0 MOD APK

Скачать HS Tutor (18+) 1.6 Гб Ссылка 2 1.6 Гб
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Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о HS Tutor (18+)


Комментарии (2)
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Блёбик
Блёбик 6 января 2024 15:43
Игорь,это английская версия
0
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Игорь
Игорь 25 апреля 2023 13:58
Русская версия?
0
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