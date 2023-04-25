Версия:
0.18.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 11:38
Возраст:
Требуется места:
≈ 1.6 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
37 638
Описание
HS Tutor (18+) - Как репетитор с высокими стандартами, вы хотели бы предоставить правдивый и точный урок, но вы не можете создавать контент самостоятельно. Как репетитор HS, вы понимаете это. Вы хотите помочь другим людям самим создавать учебники, чтобы они могли изучить их содержимое.
Вы устали писать учебники самостоятельно, поэтому решили использовать HS Tutor в качестве наставника по ИИ. Просто продвигайте имя своего бренда на нашей платформе, и всего через несколько минут вы получите забавный и симпатичный учебник, который понравится каждому. Как только он будет опубликован в Интернете, никто не сможет сказать, что это не ваша работа!
Информация о модах
Полная версия
Показать полностью
Скачать HS Tutor (18+) v0.18.0 MOD APK
Скачать HS Tutor (18+) Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer