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Surrendering to My Crush (18+)

Surrendering to My Crush (18+) 1.18

6
2
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
1.18
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 855 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
6
Комментарии:
0
Просмотров:
15 837

Surrendering to My Crush (18+) — красивая визуальная новелла с эротическим контекстом. Игрокам предстоит отправиться в небольшой городок, где главный герой движется по жизни. Он переезжает в многоэтажку, где живет симпатичная девушка по имени Айко. Через некоторое время юноша влюбляется в красивую девушку и решает признаться в своих чувствах.


Игра Surrendering to My Crush полностью переведена на английский язык и доступна впервые. Игрокам предстоит проходить линии диалога и принимать решения за главного героя. Роман имеет романтический и эротический контекст. Кроме того, это отличная возможность потренировать свой словарный запас с большим количеством слов, таких как: скромный, либеральный, красноречивый (и это лишь некоторые из них).


Скриншоты

Информация о модах

Полная версия

Скачать Surrendering to My Crush (18+) 1.18 взлом

Скачать Surrendering to My Crush (18+)
855 Мб
Ссылка 2
855 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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