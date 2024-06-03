Surrendering to My Crush (18+) — красивая визуальная новелла с эротическим контекстом. Игрокам предстоит отправиться в небольшой городок, где главный герой движется по жизни. Он переезжает в многоэтажку, где живет симпатичная девушка по имени Айко. Через некоторое время юноша влюбляется в красивую девушку и решает признаться в своих чувствах.





Игра Surrendering to My Crush полностью переведена на английский язык и доступна впервые. Игрокам предстоит проходить линии диалога и принимать решения за главного героя. Роман имеет романтический и эротический контекст. Кроме того, это отличная возможность потренировать свой словарный запас с большим количеством слов, таких как: скромный, либеральный, красноречивый (и это лишь некоторые из них).