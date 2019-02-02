Версия:
EP. 6.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 13:31
Возраст:
Требуется места:
≈ 360 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7 498
Описание
A Foreign World (18+) - визуальная новелла 18+ с захватывающим сюжетом.
«Чужой мир» — захватывающая визуальная новелла для возрастной категории 18+, которая отлично подойдет всем, кто любит ролевые игры и сюжетные игры. У него глубокий и интригующий сюжет, диалоги убедительны, а история будет держать вас в напряжении часами.
Все персонажи привлекательны, и трудно выбрать любимого. История полна поворотов, так что вам никогда не будет скучно. Каждую главу игры сопровождают красивые иллюстрации в высоком разрешении и захватывающий высококачественный саундтрек.
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