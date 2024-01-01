Версия:
0.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 15:50
Возраст:
Требуется места:
≈ 662 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
9 723
Описание
The trip of a lifetime (18+) - Интересуетесь аркадными приключениями? Путешествие всей жизни - это игра для вас! Вы можете выбрать одного из двух героев и отправиться в путь, чтобы спасти своих родственников от бандитов. На своем пути вам придется рискнуть всем, чтобы приблизиться и убедиться, что все в безопасности.
Путешествие всей жизни имеет множество хардкорных геймплейных особенностей, таких как - уникальные персонажи и более 100 предметов в общей сложности, включая снаряжение, заклинания и могущественные талисманы. В игре также есть интересный сюжет.
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