Описание

The trip of a lifetime (18+) - Интересуетесь аркадными приключениями? Путешествие всей жизни - это игра для вас! Вы можете выбрать одного из двух героев и отправиться в путь, чтобы спасти своих родственников от бандитов. На своем пути вам придется рискнуть всем, чтобы приблизиться и убедиться, что все в безопасности.





Путешествие всей жизни имеет множество хардкорных геймплейных особенностей, таких как - уникальные персонажи и более 100 предметов в общей сложности, включая снаряжение, заклинания и могущественные талисманы. В игре также есть интересный сюжет.