Описание

Red Sakura Mansion 2 (18+) - измените ход событий и измените ее будущее. В этом продолжении она сначала ведет сдержанную жизнь, но затем постепенно начинает действовать смелее. В результате этих действий она заводит неожиданный роман со своим строгим начальником и страстный роман с одноклассником. Игра будет полна сюжетных поворотов. Все решения, которые вы принимаете, напрямую влияют на сюжет и приводят к множеству разных концовок. Каждое прохождение будет приносить вам что-то новое и захватывающее.





Главная героиня — сильная женщина с острым интеллектом, умеющая принимать трудные решения и не боящаяся получать от жизни то, что хочет.