Версия:
1.15
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Вчера, 16:22
Возраст:
Требуется места:
≈ 277 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
18 356
Описание
Red Sakura Mansion 2 (18+) - измените ход событий и измените ее будущее. В этом продолжении она сначала ведет сдержанную жизнь, но затем постепенно начинает действовать смелее. В результате этих действий она заводит неожиданный роман со своим строгим начальником и страстный роман с одноклассником. Игра будет полна сюжетных поворотов. Все решения, которые вы принимаете, напрямую влияют на сюжет и приводят к множеству разных концовок. Каждое прохождение будет приносить вам что-то новое и захватывающее.
Главная героиня — сильная женщина с острым интеллектом, умеющая принимать трудные решения и не боящаяся получать от жизни то, что хочет.
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