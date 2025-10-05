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New Family (18+)

New Family (18+) 0.1.5

Семья — это не всегда кровь, но всегда выбор: быть рядом, поддерживать и меняться вместе
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Версия:
0.1.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 644 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
495
Скриншоты
Описание

New Family — это визуальный роман для взрослых с сильной сюжетной основой, где главный герой, потеряв родителей в детстве, находит новый дом. Его приютила небольшая, но тёплая и необычная семья, не связанная кровными узами, но тесно связанная общими переживаниями, заботой и вниманием друг к другу. Здесь нет чужих — только те, кто становится близким по-настоящему.


Игроку предстоит прожить вместе с героем процесс взросления, становления личности и построения сложных, многогранных отношений с каждым из членов новой семьи. New Family делает акцент на выборе: твои действия, эмоции и решения влияют на развитие сюжета и степень близости с персонажами. Это история об искренности, сближении, принятии и иногда — о границах, которые стираются не сразу. Что получится из этого — зависит от тебя.


Информация о модах

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Скачать New Family (18+) 644 Мб Ссылка 2 644 Мб
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