Описание

New Family — это визуальный роман для взрослых с сильной сюжетной основой, где главный герой, потеряв родителей в детстве, находит новый дом. Его приютила небольшая, но тёплая и необычная семья, не связанная кровными узами, но тесно связанная общими переживаниями, заботой и вниманием друг к другу. Здесь нет чужих — только те, кто становится близким по-настоящему.





Игроку предстоит прожить вместе с героем процесс взросления, становления личности и построения сложных, многогранных отношений с каждым из членов новой семьи. New Family делает акцент на выборе: твои действия, эмоции и решения влияют на развитие сюжета и степень близости с персонажами. Это история об искренности, сближении, принятии и иногда — о границах, которые стираются не сразу. Что получится из этого — зависит от тебя.