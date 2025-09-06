Описание

Shortcut to Geldding — это визуальная новелла для взрослых с явным уклоном в чёрный юмор, фетиш и жёсткую игру на нервах. Молодой парень, ожидая страстного вечера, оказывается в ловушке двух загадочных женщин, чьи намерения куда острее, чем он мог представить. Привязанный к столу в неизвестном месте, он быстро понимает — это совсем не то свидание, о котором он мечтал.





Игроку предстоит принимать решения, которые определяют, как далеко зайдёт ситуация. Будет ли герой сопротивляться, пытаться уговорить, хитрить или покорно принять происходящее? Shortcut to Geldding — игра на грани, где каждый выбор ведёт к последствиям: от мрачно-комичных до пугающе буквальных. Это короткое, но насыщенное приключение не для слабонервных — и уж точно не для тех, кто боится потерять… слишком многое.