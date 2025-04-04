android-1.ru / Игры / Эротические игры / Beast Control HD (18+)
Beast Control HD (18+)

Beast Control HD (18+) 2.6.0

Когда ты больше не сдерживаешь себя — весь мир становится твоей территорией
0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
2.6.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 2.5 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Beast Control HD — это визуальная новелла для взрослых, в которой ты играешь за парня, наконец принявшего свою истинную природу. Beast Boy — не просто человек с необычными способностями. Он способен управлять другими, воздействовать на их волю и... превращать их в зверей. В прямом смысле. И теперь, когда контроль больше не миф, а реальность — настало время использовать его в полную силу.


Beast Control HD предлагает игроку свободу действий, манипуляций и соблазнов. Твоя сила — это не только власть над телом, но и над желаниями. Хочешь покорить, подчинить или поиграть — решаешь ты. Визуальный стиль сочетается с яркими сценами, насыщенными анимациями и множеством вариантов взаимодействия с персонажами. Эта игра не про спасение мира. Она про то, каково это — когда зверь внутри просыпается... и ты больше не хочешь его сдерживать.


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью

Скачать Beast Control HD (18+) v2.6.0 MOD APK

Скачать Beast Control HD (18+) 2.5 Гб Ссылка 2 2.5 Гб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Operation N.O.V.E.L (18+)
Operation N.O.V.E.L (18+)
Version: Act 1 v1.0.1
Sinner Solace (18+)
Sinner Solace (18+)
Version: 0.2
Paradise City (18+)
Paradise City (18+)
Version: 0.1
Garden of Souls (18+)
Garden of Souls (18+)
Version: 1.0
Hotel Tales (18+)
Hotel Tales (18+)
Version: 0.2
Chrala Cant Escape (18+)
Chrala Cant Escape (18+)
Version: 1.0.0
The Seeding Curse (18+)
The Seeding Curse (18+)
Version: 0.7.2
Fap Fantasy (18+)
Fap Fantasy (18+)
Version: 1.1.1

Отзывы о Beast Control HD (18+)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив