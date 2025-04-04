Beast Control HD (18+) 2.6.0
Когда ты больше не сдерживаешь себя — весь мир становится твоей территорией
Beast Control HD — это визуальная новелла для взрослых, в которой ты играешь за парня, наконец принявшего свою истинную природу. Beast Boy — не просто человек с необычными способностями. Он способен управлять другими, воздействовать на их волю и... превращать их в зверей. В прямом смысле. И теперь, когда контроль больше не миф, а реальность — настало время использовать его в полную силу.
Beast Control HD предлагает игроку свободу действий, манипуляций и соблазнов. Твоя сила — это не только власть над телом, но и над желаниями. Хочешь покорить, подчинить или поиграть — решаешь ты. Визуальный стиль сочетается с яркими сценами, насыщенными анимациями и множеством вариантов взаимодействия с персонажами. Эта игра не про спасение мира. Она про то, каково это — когда зверь внутри просыпается... и ты больше не хочешь его сдерживать.
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