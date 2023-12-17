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PokeSluts (18+)

PokeSluts (18+) 0.45

8
3
Скачать (174 Мб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.45
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 174 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
8
Комментарии:
0
Просмотров:
13 791

PokeSluts - это фанатская пародия на популярную франшизу Pokémon. В этой игре вы играете за молодого парня, который только что прибыл в новый регион, полный милых тренеров и существ. Однако, в отличие от оригинала, в этой игре уделяется больше внимания взрослым и эротическим элементам.


Игра может включать в себя сюжетные линии, где вы взаимодействуете с разными персонажами и создаёте свою историю в этом мире. Вам предстоит исследовать регион, сражаться с другими тренерами и, возможно, заниматься более интимными делами.


Скриншоты

Информация о модах

полная версия

Скачать PokeSluts (18+) 0.45 взлом

Скачать PokeSluts (18+)
174 Мб
Ссылка 2
174 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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