PokeSluts - это фанатская пародия на популярную франшизу Pokémon. В этой игре вы играете за молодого парня, который только что прибыл в новый регион, полный милых тренеров и существ. Однако, в отличие от оригинала, в этой игре уделяется больше внимания взрослым и эротическим элементам.





Игра может включать в себя сюжетные линии, где вы взаимодействуете с разными персонажами и создаёте свою историю в этом мире. Вам предстоит исследовать регион, сражаться с другими тренерами и, возможно, заниматься более интимными делами.