Описание

Shard of My Soul (18+) - История Кэтлин наполнена загадками и эмоциональными поворотами событий. В свои 19 лет она уже столкнулась с трагедией и неведомой утратой. Исчезновение старшей сестры Виолы оставило ее с множеством вопросов и смешанными чувствами. Судьба сводит Кэтлин с колледжем, где училась ее сестра, и теперь перед ней стоит новая глава в жизни. Она становится студенткой, полной надежд и ожиданий. В колледже она будет знакомиться с новыми людьми, строить свою карьеру, искать себя и находить свое место в этом мире.





Однако, несмотря на новые возможности, в сердце Кэтлин остается боль и тоска по пропавшей сестре. Она стремится найти ответы на вопросы о судьбе Виолы и распутать тайну ее исчезновения. Поиски и расследование становятся неотъемлемой частью ее жизни, и Кэтлин готова пойти до конца, чтобы найти истину. Вместе с поисками и трудностями, Кэтлин также открывает двери к новым возможностям любви, дружбы и самооткрытия. Она встречает разных людей, которые оказывают влияние на ее жизнь и помогают ей расти как личность. Кэтлин сталкивается с выборами и принимает решения, которые определяют ее будущее.





Что ждет Кэтлин впереди? Какие открытия и приключения ее ждут? Как она справится с поисками и станет ли она на путь счастья? Все эти вопросы остаются открытыми и зависят от вас, игрока. Вашими действиями и выборами вы можете влиять на судьбу Кэтлин и формировать историю ее жизни.



