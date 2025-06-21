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Shard of My Soul (18+)

Shard of My Soul (18+) 1.12

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Версия:
1.12
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:41
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 640 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 435
Скриншоты
Описание

Shard of My Soul (18+) - История Кэтлин наполнена загадками и эмоциональными поворотами событий. В свои 19 лет она уже столкнулась с трагедией и неведомой утратой. Исчезновение старшей сестры Виолы оставило ее с множеством вопросов и смешанными чувствами. Судьба сводит Кэтлин с колледжем, где училась ее сестра, и теперь перед ней стоит новая глава в жизни. Она становится студенткой, полной надежд и ожиданий. В колледже она будет знакомиться с новыми людьми, строить свою карьеру, искать себя и находить свое место в этом мире.


Однако, несмотря на новые возможности, в сердце Кэтлин остается боль и тоска по пропавшей сестре. Она стремится найти ответы на вопросы о судьбе Виолы и распутать тайну ее исчезновения. Поиски и расследование становятся неотъемлемой частью ее жизни, и Кэтлин готова пойти до конца, чтобы найти истину. Вместе с поисками и трудностями, Кэтлин также открывает двери к новым возможностям любви, дружбы и самооткрытия. Она встречает разных людей, которые оказывают влияние на ее жизнь и помогают ей расти как личность. Кэтлин сталкивается с выборами и принимает решения, которые определяют ее будущее.


Что ждет Кэтлин впереди? Какие открытия и приключения ее ждут? Как она справится с поисками и станет ли она на путь счастья? Все эти вопросы остаются открытыми и зависят от вас, игрока. Вашими действиями и выборами вы можете влиять на судьбу Кэтлин и формировать историю ее жизни.



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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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