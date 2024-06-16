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Bad Hero (18+)

Bad Hero (18+) Ep.2 v.3.0.4p

Погрузитесь в историю Френка, который вышел из тюрьмы и готов вернуть утраченное
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
Ep.2 v.3.0.4p
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 265 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
22 794

Bad Hero (18+) - Игра "Скиталец" представляет собой захватывающее путешествие в мрачный мир постапокалипсиса. Вы играете за одиночку, оставшегося в живых после мировой катастрофы, и теперь вам предстоит бороться за выживание в опустошенном и опасном мире.


Вашему герою предстоит исследовать различные локации, искать ресурсы, сражаться с врагами и принимать сложные решения, которые будут влиять на исход и развитие сюжета. Вы сможете собирать оружие, создавать предметы, улучшать навыки и строить союзы с другими выжившими, чтобы повысить свои шансы на выживание.


Однако, будьте осторожны, в этом мире нет места слабым. Вы будете сталкиваться с опасностями, как со стороны других выживших, так и со стороны окружающей среды. Вам придется быть настороже и использовать все свои навыки и ресурсы, чтобы выжить. Игра "Скиталец" предлагает уникальный опыт выживания, захватывающий сюжет, реалистичную графику и геймплей, который будет вызывать у вас адреналин и заставит вас принимать важные решения. Будьте готовы к трудностям и опасностям, и покажите всем, что вы достойны названия "Скиталец".


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Полная версия

Скачать Bad Hero (18+) Ep.2 v.3.0.4p взлом

Скачать Bad Hero (18+) 265 Мб Ссылка 2 265 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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