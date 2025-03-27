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Sweet Summer job (18+)

Sweet Summer job (18+) 1.0

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Версия:
1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 956 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
9 576
Скриншоты
Описание

Sweet Summer job (18+) - Молодой человек решает начать новую главу в своей жизни, устраиваясь на работу в новый город, расположенный у прекрасного морского побережья. Его дядя владеет успешным бизнесом, и он получает возможность работать в этой компании. Вместе с переездом он осваивает новый дом, где проживают его дядя, тетя и двоюродный брат.


Ежедневно он проводит время, наслаждаясь прелестями пляжа и работой в бизнесе своего дяди. В процессе своих занятий он знакомится с различными женщинами, каждая из которых привносит свою особенность в его жизнь.


Однако весьма скоро он обнаруживает, что его дядя работает над секретным проектом, который вызывает его любопытство. Он начинает расследование, чтобы раскрыть все тайны, связанные с этим проектом. В то же время, на его пути встречается девушка, которая оказывается его мечтой. Они начинают строить свои отношения, и каждая встреча с ней приносит новые эмоции и переживания.


Проживая в этом новом городе, он сталкивается с множеством событий, открытий и перипетий. Он становится свидетелем тайн, загадок и интриг, которые постепенно раскрываются перед ним. Судьба и приключения переплетаются в этом захватывающем сюжете. Развлекайтесь, наслаждайтесь романтикой и загадками, и позвольте своим выборам определять ваш путь в этом захватывающем приключении.


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Скачать Sweet Summer job (18+) 956 Мб Ссылка 2 956 Мб
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