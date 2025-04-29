Restore Her Career (18+) 0.32
Яркий и соблазнительный визуальный роман
Восстановление ее карьеры (18+) - это визуальный роман, наполненный яркой и соблазнительной историей. С его откровенными и пикантными сценами, продолжительным сюжетом и множеством персонажей, эта игра обещает быть захватывающей для поклонников жанра.
Главный герой переживает потерю отца и решает переехать в родной дом, чтобы поддержать свою мать в трудный период. Не зная, чем ему занять себя, он решает помочь ей вернуться в модельный бизнес и решить накопившиеся долги. В этом процессе он знакомится с различными людьми, которые играют свои роли в жизни его семьи.
Игроки будут принимать решения, влияющие на сюжет и развитие отношений главного героя с окружающими персонажами. Выборы, которые они сделают, определят исход и направление истории. Восстановление карьеры матери и разрешение семейных проблем зависит от решений, принятых игроками.
Сможет ли главный герой помочь своей матери достичь успеха и преодолеть трудности? Это зависит только от вас. Ваши решения определят их судьбу и раскроют различные пути и концовки в этом увлекательном романе.
v0.32
– Добавлено 995 новых рендеров
– Обновлено 712 старых рендеров
– Переработаны 8 старых сцен (диалоги и изображения)
– Продвижение основной сюжетной линии
– Развитие истории Дженны
– Развитие истории Сандры
– Развитие истории Кэролайн
– Добавлены новые локации: Торговый центр, комната Линды, комната Алекса
– Обновлён дизайн галереи
– Незначительные изменения цвета интерфейса и шрифта
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Старые версии Restore Her Career (18+)
Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
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Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.