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Restore Her Career (18+)

Restore Her Career (18+) 0.32

Яркий и соблазнительный визуальный роман
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Версия:
0.32
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 17:33
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.5 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
14 948
Скриншоты
Описание

Восстановление ее карьеры (18+) - это визуальный роман, наполненный яркой и соблазнительной историей. С его откровенными и пикантными сценами, продолжительным сюжетом и множеством персонажей, эта игра обещает быть захватывающей для поклонников жанра.

Главный герой переживает потерю отца и решает переехать в родной дом, чтобы поддержать свою мать в трудный период. Не зная, чем ему занять себя, он решает помочь ей вернуться в модельный бизнес и решить накопившиеся долги. В этом процессе он знакомится с различными людьми, которые играют свои роли в жизни его семьи.


Игроки будут принимать решения, влияющие на сюжет и развитие отношений главного героя с окружающими персонажами. Выборы, которые они сделают, определят исход и направление истории. Восстановление карьеры матери и разрешение семейных проблем зависит от решений, принятых игроками.


Сможет ли главный герой помочь своей матери достичь успеха и преодолеть трудности? Это зависит только от вас. Ваши решения определят их судьбу и раскроют различные пути и концовки в этом увлекательном романе.


Информация о модах

v0.32

– Добавлено 995 новых рендеров
– Обновлено 712 старых рендеров
– Переработаны 8 старых сцен (диалоги и изображения)
– Продвижение основной сюжетной линии
– Развитие истории Дженны
– Развитие истории Сандры
– Развитие истории Кэролайн
– Добавлены новые локации: Торговый центр, комната Линды, комната Алекса
– Обновлён дизайн галереи
– Незначительные изменения цвета интерфейса и шрифта

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Старые версии Restore Her Career (18+)
Version TG 0.30

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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