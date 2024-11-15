Описание

Sicae - это визуальный роман (18+), который порадует геймеров интересной и хорошо проработанной сюжетной историей. В игре присутствуют запутанные тайны, странности и шокирующие открытия, что делает ее привлекательной для ценителей адекватных и загадочных повествований с откровенным контентом.





Главный герой всю жизнь старался избегать связей с мрачной деятельностью своей семьи. Однако, когда в его жизни происходит трагедия, связанная с наследием его рода, он решает наконец-то погрузиться в темную сторону жизни своих родных. В процессе прохождения игры игрокам предстоит помочь ему в этом путешествии и раскрыть тайны, с которыми он столкнется.





Sicae предлагает увлекательную и интригующую историю, которая будет развиваться по мере прохождения игры. Внимание: игра содержит откровенный контент и предназначена только для взрослой аудитории.