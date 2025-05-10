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OSC The Lust of Us (18+)

OSC The Lust of Us (18+) Ch.2 2025-05-09

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Версия:
Ch.2 2025-05-09
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 13:56
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 378 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 483
Скриншоты
Описание

OSC The Lust of Us — это интерактивная история, разворачивающаяся в мире, разрушенном инфекцией. Вам выпадает уникальный шанс пересмотреть свои прошлые решения и, возможно, изменить свою судьбу. В условиях хаоса и борьбы за выживание, каждый выбор становится критическим, а каждое действие может привести к неожиданным последствиям.


Игра предлагает игрокам погрузиться в мрачную атмосферу постапокалиптического мира, где второй шанс — это редкая возможность. Смогут ли ваши новые решения привести к лучшему исходу? Откройте для себя возможности изменить свою судьбу в этом мире.


Информация о модах

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Скачать OSC The Lust of Us (18+) vCh.2 2025-05-09 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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