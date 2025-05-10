Описание

OSC The Lust of Us — это интерактивная история, разворачивающаяся в мире, разрушенном инфекцией. Вам выпадает уникальный шанс пересмотреть свои прошлые решения и, возможно, изменить свою судьбу. В условиях хаоса и борьбы за выживание, каждый выбор становится критическим, а каждое действие может привести к неожиданным последствиям.





Игра предлагает игрокам погрузиться в мрачную атмосферу постапокалиптического мира, где второй шанс — это редкая возможность. Смогут ли ваши новые решения привести к лучшему исходу? Откройте для себя возможности изменить свою судьбу в этом мире.