Версия:
0.3.8.6
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 11:50
Возраст:
Требуется места:
≈ 795 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 287
Описание
Horny Hill — это захватывающая игра с элементами мистики и приключений, в которой вам предстоит исследовать загадочный город и раскрыть его тайны. Главный герой оказывается в этом месте не случайно, и его задача — найти причину и разгадать, что скрывается за таинственными событиями.
Вам предстоит столкнуться с множеством испытаний и преодолеть различные препятствия. Загадки и неожиданные повороты сюжета сделают ваше путешествие увлекательным и полным напряженных моментов. Сможете ли вы справиться с вызовами и разгадать секреты этого города?
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