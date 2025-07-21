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Actual Roommates 2 (18+)

Actual Roommates 2 (18+) vChapter 1

Соседство, страсть и немного кампусного хаоса

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Версия:
Chapter 1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:53
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 831 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
133
Описание

Actual Roommates 2 — это продолжение остросюжетной лесбийской комедии, где ты оказываешься в эпицентре самых странных, ярких и пикантных событий в университете Блэрмонт. Из-за досадной ошибки в документах у тебя нет своей комнаты, зато есть масса неожиданных вариантов жилья — от проживания в шумной студенческой комнате до попытки устроиться в общежитии женского общества или найти квартиру за пределами кампуса. А пока ты выбираешь, где спать, кампус уже готовит свои сюрпризы: странные исчезновения, визиты Корпос в кабинет декана, и всё это — на фоне вечного веселья, вечеринок и личных драм.


Ты играешь за дочь легендарной Лоуренс, некогда известной как «12 выстрелов», и перед тобой — нелёгкий путь через кампус, где похотливые соседки, выборы, заговоры и откровенный юмор идут рука об руку. Здесь не только предстоит решать, с кем разделить постель (и комнату), но и разобраться в таинственном прошлом семьи, влиянии организаций и, конечно, выжить в кампусе, полном рыжего хаоса. С каждой новой сценой тебя ждут неожиданные повороты, горячие диалоги и борьба между весёлой студенческой жизнью и скрывающимися в тени тайнами. Добро пожаловать в колледж, где ничто не кажется случайным — и всё слишком уж личное.


Информация о модах

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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