Описание

Actual Roommates 2 — это продолжение остросюжетной лесбийской комедии, где ты оказываешься в эпицентре самых странных, ярких и пикантных событий в университете Блэрмонт. Из-за досадной ошибки в документах у тебя нет своей комнаты, зато есть масса неожиданных вариантов жилья — от проживания в шумной студенческой комнате до попытки устроиться в общежитии женского общества или найти квартиру за пределами кампуса. А пока ты выбираешь, где спать, кампус уже готовит свои сюрпризы: странные исчезновения, визиты Корпос в кабинет декана, и всё это — на фоне вечного веселья, вечеринок и личных драм.





Ты играешь за дочь легендарной Лоуренс, некогда известной как «12 выстрелов», и перед тобой — нелёгкий путь через кампус, где похотливые соседки, выборы, заговоры и откровенный юмор идут рука об руку. Здесь не только предстоит решать, с кем разделить постель (и комнату), но и разобраться в таинственном прошлом семьи, влиянии организаций и, конечно, выжить в кампусе, полном рыжего хаоса. С каждой новой сценой тебя ждут неожиданные повороты, горячие диалоги и борьба между весёлой студенческой жизнью и скрывающимися в тени тайнами. Добро пожаловать в колледж, где ничто не кажется случайным — и всё слишком уж личное.