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MILFs Plaza 2 (18+)

MILFs Plaza 2 (18+) v0.0.1

Свобода перемещений, новые героини и двойная порция приключений

2
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Версия:
0.0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 15:26
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 218 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
334
Описание

MILF's Plaza 2 — это продолжение нашумевшей визуальной новеллы 18+, где тебя вновь ждут откровенные истории, мини-игры и знакомство с харизматичными персонажами. На этот раз игровой мир стал значительно шире: ты можешь свободно исследовать локации, выбирать интересующие точки и взаимодействовать с новыми героинями, каждая из которых имеет свою историю, характер и мотивы.


Игра делает акцент на вариативности и метапрогрессе: успешное прохождение мини-игр приносит полезные предметы и влияет на развитие событий. Механики были переработаны, а визуал стал ещё выразительнее. Поклонникам первой части понравится свежий уровень интерактивности, а новичкам — лёгкость погружения. Если хочешь весёлых ситуаций, неожиданной романтики и пикантных эпизодов — эта игра точно для тебя.


Информация о модах

Полная версия

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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