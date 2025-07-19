Krillin: The Last Warrior (18+) v0.10
Последний воин отправляется в прошлое, чтобы спасти будущее
Krillin: The Last Warrior — это экшен-файтинг с элементами визуального романа, в котором вам предстоит сыграть за последнего выжившего героя в мире, охваченном катастрофой. Неизвестная угроза уничтожила всё, что было дорого, и теперь у героя есть только один шанс: вернуться во времени и изменить ход истории.
Погрузись в череду напряжённых боёв, сюжетных выборов и эмоциональных моментов. Используй приобретённые в будущем навыки, чтобы подготовиться к новой битве в прошлом. Придётся не только сражаться, но и искать союзников, балансировать между личными решениями и судьбой мира. Судьба планеты — в твоих руках. Готов ли ты стать легендой?
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Внимание▶
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