Описание

Krillin: The Last Warrior — это экшен-файтинг с элементами визуального романа, в котором вам предстоит сыграть за последнего выжившего героя в мире, охваченном катастрофой. Неизвестная угроза уничтожила всё, что было дорого, и теперь у героя есть только один шанс: вернуться во времени и изменить ход истории.





Погрузись в череду напряжённых боёв, сюжетных выборов и эмоциональных моментов. Используй приобретённые в будущем навыки, чтобы подготовиться к новой битве в прошлом. Придётся не только сражаться, но и искать союзников, балансировать между личными решениями и судьбой мира. Судьба планеты — в твоих руках. Готов ли ты стать легендой?