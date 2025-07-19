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Krillin: The Last Warrior (18+)

Krillin: The Last Warrior (18+) v0.10

Последний воин отправляется в прошлое, чтобы спасти будущее

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Версия:
0.10
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:10
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 197 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
57
Описание

Krillin: The Last Warrior — это экшен-файтинг с элементами визуального романа, в котором вам предстоит сыграть за последнего выжившего героя в мире, охваченном катастрофой. Неизвестная угроза уничтожила всё, что было дорого, и теперь у героя есть только один шанс: вернуться во времени и изменить ход истории.


Погрузись в череду напряжённых боёв, сюжетных выборов и эмоциональных моментов. Используй приобретённые в будущем навыки, чтобы подготовиться к новой битве в прошлом. Придётся не только сражаться, но и искать союзников, балансировать между личными решениями и судьбой мира. Судьба планеты — в твоих руках. Готов ли ты стать легендой?


Информация о модах

Полная версия

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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