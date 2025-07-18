Описание

Stolen Mother NTR — это мрачная и насыщенная эмоциональной драмой визуальная новелла, в которой главный герой сталкивается с предательством самого близкого человека. История вращается вокруг сына, который замечает, что его лучший друг начинает сближаться с его семьёй — и не всегда с чистыми намерениями.





Эта визуальная новелла исследует тонкую грань между дружбой и предательством, между доверием и разрушением, когда на карту поставлены семейные узы. Игроку предстоит сделать сложный выбор: разобраться в мотивах окружающих или попытаться сохранить то, что ещё можно спасти. Сюжет развивается через знакомый формат управления курсором, а мрачная атмосфера и глубокие диалоги создают ощущение настоящего психологического триллера.