Stolen Mother NTR (18+) vFinal
Когда доверие трещит по швам и всё ставится под сомнение
Stolen Mother NTR — это мрачная и насыщенная эмоциональной драмой визуальная новелла, в которой главный герой сталкивается с предательством самого близкого человека. История вращается вокруг сына, который замечает, что его лучший друг начинает сближаться с его семьёй — и не всегда с чистыми намерениями.
Эта визуальная новелла исследует тонкую грань между дружбой и предательством, между доверием и разрушением, когда на карту поставлены семейные узы. Игроку предстоит сделать сложный выбор: разобраться в мотивах окружающих или попытаться сохранить то, что ещё можно спасти. Сюжет развивается через знакомый формат управления курсором, а мрачная атмосфера и глубокие диалоги создают ощущение настоящего психологического триллера.
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