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Stolen Mother NTR (18+)

Stolen Mother NTR (18+) vFinal

Когда доверие трещит по швам и всё ставится под сомнение

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Версия:
Final
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:17
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 56 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
399
Описание

Stolen Mother NTR — это мрачная и насыщенная эмоциональной драмой визуальная новелла, в которой главный герой сталкивается с предательством самого близкого человека. История вращается вокруг сына, который замечает, что его лучший друг начинает сближаться с его семьёй — и не всегда с чистыми намерениями.


Эта визуальная новелла исследует тонкую грань между дружбой и предательством, между доверием и разрушением, когда на карту поставлены семейные узы. Игроку предстоит сделать сложный выбор: разобраться в мотивах окружающих или попытаться сохранить то, что ещё можно спасти. Сюжет развивается через знакомый формат управления курсором, а мрачная атмосфера и глубокие диалоги создают ощущение настоящего психологического триллера.


Информация о модах

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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