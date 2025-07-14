Описание

More than Family (18+) — это визуальный роман с элементами симулятора свиданий, созданный для совершеннолетней аудитории, предпочитающей истории с романтикой, свободой выбора и яркими персонажами. Главный герой переезжает в другой город (или страну) и поселяется в доме у родственников, что становится отправной точкой для целой череды неожиданных событий. Ты управляешь развитием сюжета, принимаешь решения и наблюдаешь, как они влияют на отношения и ход истории. Графика — симпатичная и выразительная, а сцены выполнены с вниманием к эмоциям и деталям.





Сюжет движется динамично, но с просторной нелинейностью: откровенные сцены чередуются с бытовыми моментами и неожиданными поворотами. Ты сам выбираешь, как выстраивать диалоги и на чьей стороне быть. Разработчики обещают регулярные обновления и развитие проекта, включая новые эпизоды и сюжетные линии. Если тебе нравятся интерактивные новеллы с атмосферой, романтикой и щепоткой запретного — попробуй More than Family. Здесь каждая сцена имеет значение.