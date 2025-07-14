More than Family (18+) v0.1.0
Взрослая визуальная история где выбор важен а соблазн рядом на каждом шагу
More than Family (18+) — это визуальный роман с элементами симулятора свиданий, созданный для совершеннолетней аудитории, предпочитающей истории с романтикой, свободой выбора и яркими персонажами. Главный герой переезжает в другой город (или страну) и поселяется в доме у родственников, что становится отправной точкой для целой череды неожиданных событий. Ты управляешь развитием сюжета, принимаешь решения и наблюдаешь, как они влияют на отношения и ход истории. Графика — симпатичная и выразительная, а сцены выполнены с вниманием к эмоциям и деталям.
Сюжет движется динамично, но с просторной нелинейностью: откровенные сцены чередуются с бытовыми моментами и неожиданными поворотами. Ты сам выбираешь, как выстраивать диалоги и на чьей стороне быть. Разработчики обещают регулярные обновления и развитие проекта, включая новые эпизоды и сюжетные линии. Если тебе нравятся интерактивные новеллы с атмосферой, романтикой и щепоткой запретного — попробуй More than Family. Здесь каждая сцена имеет значение.
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
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Формат
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.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.