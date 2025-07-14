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More than Family (18+)

More than Family (18+) v0.1.0

Взрослая визуальная история где выбор важен а соблазн рядом на каждом шагу

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Версия:
0.1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 13:33
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 128 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
32
Описание

More than Family (18+) — это визуальный роман с элементами симулятора свиданий, созданный для совершеннолетней аудитории, предпочитающей истории с романтикой, свободой выбора и яркими персонажами. Главный герой переезжает в другой город (или страну) и поселяется в доме у родственников, что становится отправной точкой для целой череды неожиданных событий. Ты управляешь развитием сюжета, принимаешь решения и наблюдаешь, как они влияют на отношения и ход истории. Графика — симпатичная и выразительная, а сцены выполнены с вниманием к эмоциям и деталям.


Сюжет движется динамично, но с просторной нелинейностью: откровенные сцены чередуются с бытовыми моментами и неожиданными поворотами. Ты сам выбираешь, как выстраивать диалоги и на чьей стороне быть. Разработчики обещают регулярные обновления и развитие проекта, включая новые эпизоды и сюжетные линии. Если тебе нравятся интерактивные новеллы с атмосферой, романтикой и щепоткой запретного — попробуй More than Family. Здесь каждая сцена имеет значение.


Информация о модах

Полная версия

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Игра входит в подборки:
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Игры 18+

Скачать More than Family (18+) v0.1.0 MOD APK

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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