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Sex Drive (18+)

Sex Drive (18+) vDemo

Секс, дороги и тайны трассы — визуальный роман о страсти, встречах и жизни в пути

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Версия:
Demo
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:29
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 290 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание

Sex Drive (18+) — это откровенный визуальный роман с элементами интерактива и нелинейности, где ты сыграешь за опытного дальнобойщика, который проводит свои дни на бескрайних шоссе. Его будни — это не только грузы и километры, но и случайные встречи, ночные разговоры, таинственные пассажиры и много пикантных ситуаций. Каждый рейс — это новая история, которая начинается с гудка двигателя и может закончиться чем угодно: от бурного флирта до неожиданных решений, способных изменить весь маршрут.


Проект объединяет несколько историй в одну увлекательную повседневную сагу, где выбор игрока влияет на развитие событий. Придётся решать мелкие проблемы, балансировать между работой и удовольствиями, строить связи — или ломать их. Тебя ждут диалоги с выбором, соблазны, взрослые темы, атмосфера уединённого пути и свободы, приправленные юмором и неожиданными поворотами. Sex Drive — это не просто про секс. Это про одиночество, внезапные связи и право самому решать, куда ведёт твоя дорога.


Информация о модах

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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