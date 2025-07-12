Описание

Sex Drive (18+) — это откровенный визуальный роман с элементами интерактива и нелинейности, где ты сыграешь за опытного дальнобойщика, который проводит свои дни на бескрайних шоссе. Его будни — это не только грузы и километры, но и случайные встречи, ночные разговоры, таинственные пассажиры и много пикантных ситуаций. Каждый рейс — это новая история, которая начинается с гудка двигателя и может закончиться чем угодно: от бурного флирта до неожиданных решений, способных изменить весь маршрут.





Проект объединяет несколько историй в одну увлекательную повседневную сагу, где выбор игрока влияет на развитие событий. Придётся решать мелкие проблемы, балансировать между работой и удовольствиями, строить связи — или ломать их. Тебя ждут диалоги с выбором, соблазны, взрослые темы, атмосфера уединённого пути и свободы, приправленные юмором и неожиданными поворотами. Sex Drive — это не просто про секс. Это про одиночество, внезапные связи и право самому решать, куда ведёт твоя дорога.