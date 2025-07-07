Termine (18+) — это откровенный фанфик-пародия, в которой персонажи из разных популярных рисованных вселенных встречаются в одном проекте — без границ, правил и запретов. Минимум смысла, максимум взаимодействия: сюжет здесь лишь повод для сцен, а сцены — основа всего происходящего. Разработчик сфокусировался на главном: качественная графика, плавная анимация, простое управление и насыщенное откровенное содержание, которое ценят поклонники жанра. Если ты узнаешь героиню с первого взгляда — тебе сюда.
Проект не притворяется чем-то большим — это честный фансервис, где важен не диалог, а визуал и разнообразие ситуаций. Управление интуитивное, сцены открываются по мере исследования, а визуальный стиль точно понравится ценителям жанра. Termine — не про глубину, а про реализацию фантазий в знакомой обёртке. Если тебе нужно расслабиться, увидеть любимых персонажей в новом свете и не отвлекаться на лишнее — этот проект точно порадует.
Полная версия
Скачать Termine (18+) v1.19 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.