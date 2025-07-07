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Termine (18+)

Termine (18+) v1.19

Любимые героини, минимум сюжета и максимум удовольствия

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Версия:
1.19
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 14:16
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 547 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
56
Описание

Termine (18+) — это откровенный фанфик-пародия, в которой персонажи из разных популярных рисованных вселенных встречаются в одном проекте — без границ, правил и запретов. Минимум смысла, максимум взаимодействия: сюжет здесь лишь повод для сцен, а сцены — основа всего происходящего. Разработчик сфокусировался на главном: качественная графика, плавная анимация, простое управление и насыщенное откровенное содержание, которое ценят поклонники жанра. Если ты узнаешь героиню с первого взгляда — тебе сюда.


Проект не притворяется чем-то большим — это честный фансервис, где важен не диалог, а визуал и разнообразие ситуаций. Управление интуитивное, сцены открываются по мере исследования, а визуальный стиль точно понравится ценителям жанра. Termine — не про глубину, а про реализацию фантазий в знакомой обёртке. Если тебе нужно расслабиться, увидеть любимых персонажей в новом свете и не отвлекаться на лишнее — этот проект точно порадует.


Информация о модах

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Скачать Termine (18+) 547 Мб Ссылка 2 547 Мб
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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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