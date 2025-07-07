Описание

Termine (18+) — это откровенный фанфик-пародия, в которой персонажи из разных популярных рисованных вселенных встречаются в одном проекте — без границ, правил и запретов. Минимум смысла, максимум взаимодействия: сюжет здесь лишь повод для сцен, а сцены — основа всего происходящего. Разработчик сфокусировался на главном: качественная графика, плавная анимация, простое управление и насыщенное откровенное содержание, которое ценят поклонники жанра. Если ты узнаешь героиню с первого взгляда — тебе сюда.





Проект не притворяется чем-то большим — это честный фансервис, где важен не диалог, а визуал и разнообразие ситуаций. Управление интуитивное, сцены открываются по мере исследования, а визуальный стиль точно понравится ценителям жанра. Termine — не про глубину, а про реализацию фантазий в знакомой обёртке. Если тебе нужно расслабиться, увидеть любимых персонажей в новом свете и не отвлекаться на лишнее — этот проект точно порадует.