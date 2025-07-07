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Horny Recruiter (18+)

Horny Recruiter (18+) v2.18.0c

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Версия:
2.18.0c
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 14:34
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 214 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
30 041
Описание

Вам 18+ и вы готовы к эпическому приключению? Horny Recruiter предлагает вам увлекательное сочетание игрового процесса и контента для взрослых. Испытайте острые ощущения от собеседования с изюминкой!


Погрузитесь в этот веселый, но пикантный мультяшный графический проект. Наслаждайтесь десятками интересных функций, которых нет ни в одной другой игре. Испытайте себя различными головоломками и задачами, чтобы пройти игру. Кроме того, насладитесь множеством материалов для взрослых, которые заставят ваше сердце биться чаще!


Стать частью чего-то уникального, веселого и озорного одновременно. Продемонстрируйте свои навыки по мере прохождения игры и получите в награду яркие визуальные эффекты. Horny Recruiter обязательно развлечет вас по мере вашего продвижения в игре.


Информация о модах

Полная версия

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Horny Recruiter (18+)


Комментарии (3)
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Вот
Вот 6 сентября 2023 13:14
Хуета шлюская это он такой гг которая хуету несёт про то что знаю я таких, не зуя он не знает он свою мамку только знает уебище шлюское не правдивое кто ему такую реплику дать
0
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Гость вася
Гость вася 30 июля 2023 09:34
а русский есть
0
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Ara-Ara
Ara-Ara 7 июня 2023 16:55
Если выложить демку и назвать её полной версией, то от этого она не перестанет быть демкой.
+1
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