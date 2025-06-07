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The Royals (18+)

The Royals (18+) 1.0

Наследие, правила и выбор: жизнь Макса в доме привилегий
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Версия:
1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:24
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 105 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
232
Скриншоты
Описание

The Royals — это визуальный роман с элементами интерактивного выбора, действие которого разворачивается в роскошном особняке, полном традиций, семейных ожиданий и сложных отношений. Главный герой, Макс, наследник влиятельной династии, живёт со своей семьёй, включая мать, тетю и трёх сестёр. Несмотря на внешнюю роскошь, за дверями особняка скрываются строгие порядки и давние семейные правила, которые главному герою предстоит соблюдать — или нарушать.


Игроку предстоит управлять действиями Макса, принимая решения, влияющие на развитие сюжета и динамику его взаимодействия с другими персонажами. Семейная иерархия, ограничения и свободы, последствия поступков и личностный рост — всё это становится частью повествования. Исследуйте сложный быт состоятельной семьи и узнайте, чем обернётся выбор между покорностью и попыткой изменить правила игры.


Информация о модах

Полная версия

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Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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