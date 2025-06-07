The Royals (18+) 1.0
Наследие, правила и выбор: жизнь Макса в доме привилегий
The Royals — это визуальный роман с элементами интерактивного выбора, действие которого разворачивается в роскошном особняке, полном традиций, семейных ожиданий и сложных отношений. Главный герой, Макс, наследник влиятельной династии, живёт со своей семьёй, включая мать, тетю и трёх сестёр. Несмотря на внешнюю роскошь, за дверями особняка скрываются строгие порядки и давние семейные правила, которые главному герою предстоит соблюдать — или нарушать.
Игроку предстоит управлять действиями Макса, принимая решения, влияющие на развитие сюжета и динамику его взаимодействия с другими персонажами. Семейная иерархия, ограничения и свободы, последствия поступков и личностный рост — всё это становится частью повествования. Исследуйте сложный быт состоятельной семьи и узнайте, чем обернётся выбор между покорностью и попыткой изменить правила игры.
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