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Supermodel: Defenders of Desire (18+)

Supermodel: Defenders of Desire (18+) 1.2.0

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Версия:
1.2.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 455 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 062
Скриншоты
Описание

Supermodel: Defenders of Desire — это захватывающая игра, где мир супергероев оказывается на грани разрушения. Люди начинают терять веру в тех, кого когда-то превозносили как защитников, и в обществе растет подозрение и недоверие. В центре этой напряженной ситуации оказывается организация STALWART — супергеройская группа из Нью-Йорка, отчаянно пытающаяся сохранить надежду и вернуть доверие к своим героям.


Игрокам предстоит взять на себя управление командой супергероев, которые, несмотря на общественное давление, продолжают защищать город от опасностей. В Supermodel: Defenders of Desire вас ждут сложные моральные выборы, динамичные сражения и возможность восстановить веру людей в героизм, доказав, что настоящие защитники не сдаются перед лицом трудностей.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Supermodel: Defenders of Desire (18+) v1.2.0 MOD APK

Скачать Supermodel: Defenders of Desire (18+) 455 Мб Ссылка 2 455 Мб
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Старые версии Supermodel: Defenders of Desire (18+)
Version 1.1.0 Version TG 1.1.0


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