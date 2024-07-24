Описание

Supermodel: Defenders of Desire — это захватывающая игра, где мир супергероев оказывается на грани разрушения. Люди начинают терять веру в тех, кого когда-то превозносили как защитников, и в обществе растет подозрение и недоверие. В центре этой напряженной ситуации оказывается организация STALWART — супергеройская группа из Нью-Йорка, отчаянно пытающаяся сохранить надежду и вернуть доверие к своим героям.





Игрокам предстоит взять на себя управление командой супергероев, которые, несмотря на общественное давление, продолжают защищать город от опасностей. В Supermodel: Defenders of Desire вас ждут сложные моральные выборы, динамичные сражения и возможность восстановить веру людей в героизм, доказав, что настоящие защитники не сдаются перед лицом трудностей.