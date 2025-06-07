The Lusanti Chronicles (18+) Chapter 1
Наследие, интриги и выбор, от которого зависит судьба королевства
The Lusanti Chronicles — это сюжетный визуальный роман с элементами политической драмы и фэнтези, где ты берешь на себя роль принца в стране, стоящей на грани гражданской войны. В мире, полном древних богов, забытых тайн и запретных желаний, ты будешь принимать решения, влияющие не только на свою судьбу, но и на будущее всей нации. Каждый разговор может стать союзом… или началом предательства.
Проходи через семейные конфликты, моральные дилеммы и сложные отношения, выстраивая собственный путь — от миротворца до разрушителя порядка. Твоя команда — не герои, а сломленные, но сильные личности, чьи судьбы сплетены с твоей. Сделай выбор: сохранить шаткое равновесие или бросить вызов самому ходу истории. В этом мире каждое действие имеет последствия — и каждое решение отзывается эхом в будущем.
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