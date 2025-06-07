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The Lusanti Chronicles (18+)

The Lusanti Chronicles (18+) Chapter 1

Наследие, интриги и выбор, от которого зависит судьба королевства
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Версия:
Chapter 1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:13
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 476 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
211
Скриншоты
Описание

The Lusanti Chronicles — это сюжетный визуальный роман с элементами политической драмы и фэнтези, где ты берешь на себя роль принца в стране, стоящей на грани гражданской войны. В мире, полном древних богов, забытых тайн и запретных желаний, ты будешь принимать решения, влияющие не только на свою судьбу, но и на будущее всей нации. Каждый разговор может стать союзом… или началом предательства.


Проходи через семейные конфликты, моральные дилеммы и сложные отношения, выстраивая собственный путь — от миротворца до разрушителя порядка. Твоя команда — не герои, а сломленные, но сильные личности, чьи судьбы сплетены с твоей. Сделай выбор: сохранить шаткое равновесие или бросить вызов самому ходу истории. В этом мире каждое действие имеет последствия — и каждое решение отзывается эхом в будущем.


Информация о модах

Полная версия

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Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

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