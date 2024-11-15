Brothel Tycoon (18+) 1.00.137
От бизнеса к удовольствиям: построение империи в Brothel Tycoon
Версия:
1.00.137
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
15-11-2024, 14:54
Возраст:
Требуется места:
≈ 585 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
648
Описание
Brothel Tycoon — это увлекательный симулятор, где вы берете на себя роль Ивонны, амбициозной предпринимательницы, мечтающей превратить уютное кафе в элитное заведение для взрослых. Вас ждёт путь от небольшого бизнеса до создания роскошного места, которое станет центром притяжения для клиентов, ищущих эксклюзивные развлечения.
Развивайте инфраструктуру, улучшайте услуги и управляйте персоналом, чтобы удовлетворять самые разные запросы. Стратегическое мышление и умение управлять ресурсами станут ключом к успеху. Brothel Tycoon предлагает уникальный геймплей, сочетающий бизнес-стратегию и элементы симуляции, создавая идеальные условия для тех, кто готов построить свою необычную империю.
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