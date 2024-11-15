Описание

Brothel Tycoon — это увлекательный симулятор, где вы берете на себя роль Ивонны, амбициозной предпринимательницы, мечтающей превратить уютное кафе в элитное заведение для взрослых. Вас ждёт путь от небольшого бизнеса до создания роскошного места, которое станет центром притяжения для клиентов, ищущих эксклюзивные развлечения.





Развивайте инфраструктуру, улучшайте услуги и управляйте персоналом, чтобы удовлетворять самые разные запросы. Стратегическое мышление и умение управлять ресурсами станут ключом к успеху. Brothel Tycoon предлагает уникальный геймплей, сочетающий бизнес-стратегию и элементы симуляции, создавая идеальные условия для тех, кто готов построить свою необычную империю.